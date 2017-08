CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Ecco, in sintesi, la situazione su Patrik Shick: la Roma ha aumentato la cifra iniziale da versare alla Sampdoria a 6 milioni, mentre gli altri 32 milioni vuole pagarli in 5 anni, mentre l’Inter, versando 5 milioni più 30, salderebbe in 3 anni. Il giocatore ceco – spinto dal suo entourage – preferirebbe il club nerazzurro. O magari la Juventus restando a Genova un altro anno. Intanto Di Francesco e Totti hanno telefonato al giocatore per convincerlo. Ma l’Inter non vuole mollare la presa e – dopo aver parlato ieri con gli agenti (che oggi incontrano la Roma) – aspetta di fare qualche cessione. Tra l’altro, i nerazzurri offrono a Schick un ingaggio di 2,5 milioni a stagione contro i i 2 dei giallorossi.

La Roma intanto è tornata a parlare col Sassuolo per Berardi. Ma il Sassuolo ora non vorrebbe vendere Berardi a pochi giorni dalla chiusura del mercato.