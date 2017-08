CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – “Posso confermare che la Roma è molto avanti rispetto alle altre pretendenti per Schick. Dell’entourage del giocatore non parlo, perché non rispondo di cose che non mi riguardano”. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, intervistato da LaRoma24.it, conferma come la Roma è molto vicina all’attaccante. Attaccante che però va convinto ad accettare l’offerta dei giallorossi. Monchi e Baldissoni hanno addirittura visto Romei a pranzo, e sono vicini ad ottenere il sì blucerchiato per una cifra attorno ai 30 milioni di euro più bonus.

Il problema però è che manca l’accordo col giocatore, che continua a preferire l’Inter. L’alternativa, sfumato Mahrez, è Munir. Dalla Spagna continuano ad arrivare voci su Munir del Barcellona, su cui però c’è anche il Crystal Palace. I catalani chiedono almeno 12 milioni, a Monchi piace ma per adesso sta lavorando sul prestito.