ROMA – Mancano poco più di due settimane alla fine del calciomercato, che quindi è più vivo che mai nonostante le vacanze di metà agosto. A livello internazionale tiene banco il caso di MBAPPE’, che ancora non ha lasciato ufficialmente il Monaco, ma dovrebbe farlo presto per la cifra monstre di 160 milioni di euro più altri 20 di bonus. A pagarli sarà il Paris SG, squadra che non smette di spendere e di stupire.

In Italia continua invece la telenovela MAHREZ, con il Leicester che, pur trattando da tempo con la Roma, ha offerto il calciatore al Barcellona, che però ha respinto la proposta visto che continua ad avere COUTINHO del Liverpool e DEMBELE’ del Borussia Dortmund come obiettivi, anche se i rispettivi club non vogliono cederli. Ma il Barca non molla. Tornando in casa Roma, il d.s. Monchi è attivo anche sul fronte delle uscite, e SADIQ si avvicina al Torino, che ha bruciato la concorrenza del Crotone trovando l’accordo per un prestito con diritto di riscatto.

Andrà via anche ITURBE, per il quale si lavora per un trasferimento in Spagna, al Leganes o al Malaga. Ma la Roma cerca anche un rinforzo per la difesa, e il sogno è BOATENG del Bayern, che può lasciare la Baviera ma è seguito anche dal Nizza (che sta per dare SERI, ex obiettivo romanista, al Barcellona). Si è poi verificato un incrocio di mercato con l’Inter, perché l’ex d.s. dei giallorossi Sabatini, ora in nerazzurro, vuole NACHO del Real Madrid, che piace anche alla Roma. Non è finita, perché lo stesso Sabatini lavora per portare FAZIO da Spalletti, che lo ha richiesto, una volta definita la cessione di MURILLO al Valencia.

L’Inter segue anche PEZZELLA del Betis Siviglia, che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Ancora problemi per EMRE MOR, il cui agente Muzzi Ozcan avrebbe chiesto all’Inter 5 milioni di euro in commissioni. Lui smentisce (“sono tutte bugie”), intanto però la trattativa è ferma.

La Juventus sogna sempre di strappare STROOTMAN alla Roma, e non molla neppure sul fronte EMRE CAN. Per la difesa, invece, notizie non buone, perché il direttore generale del Valencia Mateu Alemany, a margine del Trofeo Naranja, ha detto che “GARAY è vicinissimo a un club russo”. Si tratta dello Spartak Mosca.

E’ tutto definito per l’arrivo di Giovanni SIMEONE alla Fiorentina. Dopo Ferragosto i viola concluderanno la trattativa per l’attaccante del Genoa, mentre per LAXALT le cose si complicano visto che nel giro per questo giocatore si è inserita la Juventus, per spedire il genoano a Bergamo in modo da potersi riprendere SPINAZZOLA dall’Atalanta con un anno di anticipo. Solo a quel punto ASAMOAH verrà ceduto al Galatasaray.