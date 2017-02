Calcioscommesse, pentito: “Nulla è cambiato. Le società complici con i giocatori”

ROMA – “E’ peggio di prima. Ora con le giocate online è tutto incontrollabile”. A parlare è un “pentito” del calcioscommesse, coinvolto nella maxi-inchiesta di Cremona e finito sul banco degli imputati dopo alcune intercettazioni. In una lunga intervista a Giulio Mola de Il Giorno rivela come “il meccanismo legato alle gare manipolate è diabolico ed è impossibile fermarlo. Troppi gli interessi in gioco, da quelli della malavita a quelli dei calciatori, o peggio ancora, delle società coinvolte”

La chiave è l’estero:

I registi sono

“gente pagata fior di quattrini, addestrata per far questo. Ci sono società di calcio in tutto il mondo che si rivolgono a tali persone, soprattutto straniere, e chiedono il servizio. Insieme decidono l’evento e poi quali calciatori, non più di 3-4 per squadra, da avvicinare e corrompere con importi che variano dai 10mila ai 50mila euro. A quel punto inizia il lavoro sporco di questa specie di agenzia del malaffare, quando la tavola è stata ben apparecchiata ci si spartisce la torta. Si scommette sulla vittoria o sulla sconfitta, sul primo e sul secondo tempo, si decide anche il risultato esatto e si vedono partite rocambolesche dai risultati più assurdi. Ci sono dei club, anche in Italia, cui basta aggiustare un paio di partite l’anno per salvare il bilancio della stagione. Ci sono presidenti e ds che sono abilissimi a far finta di sgridare i propri giocatori, salvo poi mettersi d’accordo con gli stessi…”.