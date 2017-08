Calendario Girone A Serie C 2017-18

Ecco il calendario del girone A della Serie C 2017-18. Dopo aver accolto il ricorso del Rende e aver ammesso la squadra calabrese nel gruppo meridionale, la Lega Pro ha deciso di pubblicare solo le prime tre giornate dei gironi A, B e C, adesso composti tutti da 19 squadre, numero che prevede un turno di riposo ogni giornata per una delle 19 formazioni. Il Renate, squadra lombarda, è passato dal girone A al girone B.

La prima giornata si gioca domenica 27 agosto (ritorno il 10 dicembre)

Arezzo – Arzachena – domenica 27 agosto – 16.30

Cuneo – Carrarese – domenica 27 agosto – 16.30

Livorno – Gavorrano – domenica 27 agosto – 20.30

Monza – Piacenza – domenica 27 agosto – 16.30

Olbia – Pisa – domenica 27 agosto – 16.30

Pontedera – Alessandria – domenica 27 agosto – 20.30

Pro Piacenza – Giana Erminio – domenica 27 agosto – 16.30

Siena – Lucchese – domenica 27 agosto – 20.30

Viterbese – Prato – domenica 27 agosto – 16.30

Riposa Pistoiese

La seconda giornata si gioca domenica 3 settembre (ritorno il 17 dicembre)

Arzachena – Viterbese – domenica 3 settembre – 16.30

Carrarese – Pro Piacenza – domenica 3 settembre – 20.30

Gavorrano – Olbia – domenica 3 settembre – 20.30

Giana Erminio – Arezzo – domenica 3 settembre – 16.30

Lucchese – Pontedera – domenica 3 settembre – 20.30

Piacenza – Cuneo – domenica 3 settembre – 16.30

Pisa – Siena – domenica 3 settembre – 20.30

Pistoiese – Monza – domenica 3 settembre – 16.30

Prato – Livorno – domenica 3 settembre – 16.30

Riposa: Alessandria.