Calendario Girone B Serie C 2017-18

Ecco il calendario del girone B della Serie C 2017-18. Dopo aver accolto il ricorso del Rende e aver ammesso la squadra calabrese nel gruppo meridionale, la Lega Pro ha deciso di pubblicare solo le prime tre giornate dei gironi A, B e C, adesso composti tutti da 19 squadre, numero che prevede un turno di riposo ogni giornata per una delle 19 formazioni. Il Renate, squadra lombarda, è passato dal girone A al girone B.

La prima giornata si gioca domenica 27 agosto (ritorno il 10 dicembre)

si gioca domenica 27 agosto (ritorno il 10 dicembre) Alma J. Fano-Bassano Virtus – domenica 27 agosto – 18.30

Mestre-Teramo – domenica 27 agosto – 18.30

Ravenna-Fermana – domenica 27 agosto – 20.30

Reggiana-Feralpisalò – domenica 27 agosto – 20.30

Renate-Padova – domenica 27 agosto – 20.30

Sambenedettese-Modena – domenica 27 agosto – 20.30

Santarcangelo-Pordenone – domenica 27 agosto – 18.30

Sudtirol-AIbinoleffe – domenica 27 agosto – 18.30

Vicenza-Gubbio – domenica 27 agosto – 18.30

riposa Triestina

La seconda giornata si gioca domenica 3 settembre (ritorno il 17 dicembre)

si gioca domenica 3 settembre (ritorno il 17 dicembre) Albinoleffe-Mestre – domenica 3 settembre – 18.30

Bassano Virtus-Ravenna – domenica 3 settembre – 18.30

Feralpisalò-Renate – domenica 3 settembre – 18.30

Fermana-Sambenedettese – domenica 3 settembre – 20.30

Gubbio-Santarcangelo – domenica 3 settembre – 18.30

Modena-Vicenza – domenica 3 settembre – 20.30

Padova-Alma J. Fano – domenica 3 settembre – 20.30

Pordenone-Sudtirol – domenica 3 settembre – 18.30

Triestina-Reggiana – domenica 3 settembre – 18.30

riposa Teramo