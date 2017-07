Calendario Serie A 2017 – 2018: tutte le 38 giornate in FOTO

ROMA – Il campionato di serie A inizierà il 19 agosto 2017 e si chiuderà il 20 maggio 2018. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile. Si giocherà il 23 e il 30 dicembre. Le soste saranno cinque: 3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre, 14 gennaio e 25 marzo.

Cambiano gli orari delle partite: si giocherà alle 15, alle 18 e alle 20.45 del sabato. Di domenica gare alle 12.30, alle 15, alle 18 e alle 20.45, Il lunedì alle 20.30. I turni infrasettimanali si giocheranno di martedì, mercoledì e giovedì.

LA PRIMA GIORNATA – La Serie A sarà aperta da due anticipi: Atalanta-Roma, con i giallorossi ospiti della rivelazione della scorsa stagione, e Bologna-Torino. Il big match sarà la partita Inter-Fiorentina, due realtà storiche del calcio italiano. I campioni d’Italia in carica della Juventus ospiteranno il Cagliari. Completano il turno Crotone-Milan, Verona-Napoli, Lazio-Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-Genoa e Udinese-Chievo Verona.

IL VAR – Dalla prossima stagione in Serie A sarà attivo il Var, il sistema di assistenza tecnologica per gli arbitri, e di conseguenza verranno aboliti gli addizionali di porta. “La Fifa non ha ancora comunicato la decisione ma tutti i segnali sono chiari, si partirà da inizio campionato – ha detto il presidente della Figc Carlo Tavecchio, dopo l’assemblea della Lega Serie A che guida da commissario -. Abbiamo chiesto alle società un po’ di comprensione, in ogni stadio avremo bisogno di una sala, otto telecamere. La Lega sosterrà il costo, nell’ordine di 2 milioni. Il Crotone giocherà le prime due partite in casa per permettere al Cagliari di giocare le prime due in trasferta e poter finire il suo stadio”.

LEGA A, PASSI AVANTI VERSO LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE – Dopo mesi di scontri fra i club, la Lega Serie A per la prima volta fa passi avanti verso la riforma della governance, necessaria a snellire il processo decisionale. Ha dato frutti la mediazione del commissario straordinario, Carlo Tavecchio, arrivato in Lega ad aprile proprio per risolvere l’impasse sul nuovo statuto, fra il gruppo con Juve, Roma e Inter che premevano per dare poteri esecutivi al consiglio, affidandosi a manager esterni, e il fronte guidato da Lotito che puntava a mantenere la sovranità nell’assemblea.

Dopo il rinvio del 14 luglio, questa volta l’assemblea è stata proficua: i 20 club hanno votato all’unanimità una delibera con i principi cardine della nuova struttura di governo, in cui il consiglio avrà tutti i poteri di gestione e sarà composto in maggioranza da esponenti diretti delle società, come filtra al termine della riunione. Ne faranno parte un presidente (non e’ chiaro ancora se solo di rappresentanza), e un amministratore delegato, indipendenti, con poteri e deleghe specifici, previsti dallo statuto. L’ad avrà poteri di amministrazione necessari a garantire lo sviluppo e la crescita dell’attività della Lega (in particolare si occuperà di diritti tv), con poteri di programmazione, coordinamento e direzione della struttura operativa.

Restano di competenza dell’assemblea l’approvazione del bilancio, nonché la nomina, la revoca e la determinazione del compenso degli amministratori, oltre alle materie riservate per legge. All’unanimità è stato anche deliberato il bando per la vendita all’estero dei diritti tv del campionato per il triennio 2018-21, da cui l’advisor Infront si attende ricavi superiori ai 186 milioni a stagione registrati per il 2015-18. I dirigenti hanno accolto con un applauso anche il voto positivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spesso polemico sul tema, intervenuto in collegamento telefonico.

L’invito a offrire, senza un prezzo minimo sul modello della Champions League, sarà pubblicato a inizio agosto e i soggetti interessati avranno sei settimane di tempo per avanzare offerte. La novità è la vendita per macro aree geografiche, con Medio Oriente e Asia considerate le più redditizie. Lega e Infront porteranno avanti trattative private con i compratori per qualche mese, con l’obiettivo di vendere entro gennaio.

