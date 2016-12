Canelas: la squadra di ultrà del Porto terrorizza gli avversari e vince senza giocare

ROMA – Una squadra portoghese che milita nei campionati dilettanti ha inanellato una invidiabilissima striscia di 3 a 0: undici partite vinte a tavolino, per la buona ragione che gli avversari non si presentano. E di questo passo le porte del professionismo potrebbero perfino aprirsi.

Ma sarebbe uno smacco, perché il Canelas, quarta divisione, è la squadra dei terribili Dragoes, gli ultrà del Porto. In campo, guidati da Fernando Madureira detto Macaco, boss in curva e capitano, picchiano senza remore e fanno male (per dire il Macaco pratica con profitto una disciplina di full contact).

Non bastasse, prima della partita minacce e intimidazioni ad arbitri ed avversari: risultato, contro il Canelas nessuno vuol giocare, anche perché Federazione e Polizia finora non hanno mai preso provvedimenti (a parte qualche squalifica di alleggerimento). Filippo Femia, che ha scovato in Portogallo questa incredibile vicenda, descrive su La Stampa, le discutibili imprese degli ultrà-calciatori.