ROMA – Carlo Ancelotti non sarà il prossimo allenatore della Nazionale Italiana. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex allenatore del Bayern Monaco non sarebbe intenzionato ad accettare la proposta dei vertici federali per il dopo-Ventura.

Come scrive TuttoSport, Ancelotti avrebbe al momento altri progetti per la sua carriera da allenatore. Lunedì dunque con ogni probabilità Carlo Tavecchio non potrà portare in consiglio federale il “nome forte” su cui aveva puntato per rifondare l’Italia dopo la drammatica eliminazione dai Mondiali di Russia 2018.

Tutti pensano a Ancelotti ma Mihajlovic ha deciso di fare un in bocca al lupo a Ventura

“Non mi piace parlare dei colleghi, specialmente se si tratta di un ex allenatore del Toro, non voglio partecipare a processi a Ventura che è il primo a rendersi conto della disfatta”.

Così Sinisa Mihajlovic sul disastro azzurro ai playoff per i Mondiali. “A San Siro – ha aggiunto il tecnico granata – l‘Italia poteva vincere, ma se contro un’avversaria nettamente più debole non è riuscita a segnare neppure un gol, l’eliminazione ci sta.

Però i problemi dell’Italia vengono da lontano: è stata travolta dalla Spagna, ha faticato con Israele, Macedonia e Albania…

Mi spiace per Ventura, anche dal punto di vista umano – ha concluso Mihajlovic – gli faccio un grosso bocca al lupo, spero di rivederlo al più presto sui campi di calcio”.