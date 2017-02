Akragas-Catania Sportube: streaming diretta live, ecco come vedere la partita

Akragas-Catania in streaming, diretta live dalle 14.30 con Sportube.tv-Lega Pro Channel: ecco come vedere la partita, gara della venticinquesima giornata (6a di ritorno) del girone C di Lega Pro 2016-17. Stadio Esseneto di Agrigento.

Guarda il calendario completo del girone C della Lega Pro 2016-17 – RISULTATI E CLASSIFICA DEL GIRONE C DI LEGA PRO. Tutta la Lega Pro con Blitz in un link: le partite in diretta streaming, le classifiche, i risultati e gli highlights a fine partita.

Per vedere la diretta streaming di Akragas-Catania, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Lega Pro 2016-17. Quest’anno il servizio è a pagamento. Come prima cosa è necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? Ci sono tre opzioni. La singola partita costa 2,90 euro, l’abbonamento a tutte le gare in trasferta di una squadra per il girone di ritorno (pacchetto Trasferta Squadra) costa 14,90, l’abbonamento a tutte le gare in casa e in trasferta di una squadra per il girone di ritorno (pacchetto Singola Squadra) costa 22,90 euro.

CLAS­SI­FI­CA GIRONE C LEGA PRO: Foggia 50 punti; Matera e Lecce 49; Juve Stabia 44; Virtus Francavilla 39; Cosenza 37; Fidelis Andria e Fondi (-1) 34; Casertana (-2) 33; Catania (-7) e Siracusa 32; Monopoli 29; Paganese e Messina 24; Reggina 22; Akragas, Taranto e Catanzaro 21; Melfi (-1) 17; Vibonese 16.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE C LEGA PRO:

15 reti Caturano (1 rigore, Lecce);

14 reti Negro (3, Matera);

11 reti Montini (Monopoli);

10 reti Mazzeo (2, Foggia);

9 reti Statella (Cosenza), Albadoro (2, Fondi), Ripa (3, Juve Stabia), Catania (1, Siracusa);

8 reti Sarno (Foggia), Torromino (1, Lecce), De Vena (1) e Foggia (Melfi), Pozzebon (2, Messina), Reginaldo (Paganese), ;

7 reti Armellino (Matera), Coralli (1, Reggina);

6 reti Gomez (Akragas), Mazzarani (Catania), Zanini (Catanzaro, 5 con l’Akragas), Tiscione (Fondi), Izzillo e Lisi (Juve Stabia), Iannini (Matera), Gatto (Monopoli), Viola (2, Taranto), Saraniti (3, Vibonese), Abate e Nzola (Virtus Francavilla);

5 reti Carlini (1) e Corado (Casertana), Di Grazia (Catania), Giovinco (1, Catanzaro), Baclet e Caccetta (Cosenza), Calderini (1) e Giannone (Fondi, 4 gol di cui 2 rigori con la Casertana), Mancosu e Pacilli (Lecce), Carretta e Strambelli (Matera);

4 reti Giovinco (Catanzaro), Gambino (Cosenza), Deli (Foggia, 3 con la Paganese), Sandomenico (Juve Stabia), Lepore (Lecce), Porcino (Reggina), Scardina e Valente (Siracusa), Pastore (Virtus Francavilla);

3 reti Marino (Akragas), Paolucci (1, Catania), Basrak (Catanzaro), Mungo (Cosenza), Cianci (1), Cruz Pereira, Onescu e Tartaglia (Fidelis Andria), Padovan e Sicurella (Foggia), Bombagi, D’Agostino e Varone (Fondi), Tsonev (Lecce), Casoli (Matera), Madonia (Messina), Mavretic (Monopoli), Camilleri (Paganese), (Siracusa), Bollino (1, Taranto), Idda (Virtus Francavilla);

2 reti Cochis (Akragas), Ciotola e Rajcic (Casertana), Barisic, Biagianti e Russotto (Catania), Carcione (1), Di Bari e Tavares (Catanzaro), Aya (Fidelis Andria), Di Piazza, Loiacono e Maza (Foggia), Del Sante, Mastalli e Paponi (Juve Stabia), Doumbia (Lecce), Infantino (1) e Ingrosso (Matera), Defendi (Melfi), Esposito (Monopoli), Cicerelli (Paganese), Bangu (Reggina), Dezai e Turati (Siracusa), Alessandro, De Angelis (1) (Virtus Francavilla).