Cesena-Bari streaming – diretta tv, dove vederla

CESENA-BARI IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Cesena-Bari (ore 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (3-5-2): Agliardi; Perticone, Ligi, Rigione; Balzano, Garritano, Schiavone, Kone, Renzetti; Cocco, Ciano. All.: Camplone.

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Capradossi, Tonucci, Morleo; Salzano, Basha, Brienza; Galano, Floro Flores, Parigini. All.: Colantuono.

ARBITRO: Minelli della sezione di Varese.

Classifica Marcatori Serie B 17 reti Pazzini (Verona; 5 rigori) 13 reti Caputo (Virtus Entella; 2 rigori) 10 reti Litteri (Cittadella) Dionisi (Frosinone; 1 rigore).

9 reti Lasagna (Carpi) Coda (Salernitana) Antenucci (Spal; 2 rigori) Avenatti (Ternana; 3 rigori) 8 reti Ceravolo (Benevento; 3 rigori) Caracciolo (Brescia; 2 rigori) Ciano (Cesena; 2 rigori) Ciofani D. (Frosinone; 1 rigore) La Mantia (Pro Vercelli; 1 rigore) 7 reti Cacia (Ascoli; 3 rigori) Di Carmine (Perugia) .

6 reti Maniero (Bari; 4 rigori) Djuric (Cesena) Galabinov (Novara; 1 rigore) Masucci (Pisa/Virtus Entella) Zigoni (Spal) Granoche (Spezia; 2 rigori) .

5 reti Ardemagni (Avellino; 1 rigore) Verde (Avellino; 1 rigore) Iori (Cittadella; 1 rigore) Sansone (Novara) Nicastro (Perugia) Donnarumma (Salernitana; 1 rigore) Rosina (Salernitana) Coronado (Trapani; 1 rigore) Bessa (Verona).