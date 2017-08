Champions League, Napoli in terza fascia: tutta colpa del Siviglia

NIZZA (FRANCIA) – Il Napoli ha accarezzato la possibilità di partecipare ai sorteggi di Champions in seconda fascia ma non ce l’ha fatta.

Questo posto spetterà al Siviglia che, al termine di una partita molto sofferta, è stato graziato dal palo colpito al 90′ da Emre Belözoğlu.

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Mosca, Shakhtar Donetetsk.

FASCIA 2: Barcellona (coefficiente 151,942), Atletico Madrid (142,942), Psg (126,333), Borussia Dortmund (124,899), Siviglia (112,942), Manchester City (100,135), Porto (98,866), Manchester United (93,135).

FASCIA 3: Napoli (88,666), Tottenham (77,135), Basilea (74,415), Olympiacos (64,580), Anderlecht (58,480), Liverpool (56,135 se supera i play off).

FASCIA 4: Roma (53,666), club x (da play off), club y (da play off), Celtic (42,785), Copenaghen (37,800, se supera play off), Lipsia (15,899).