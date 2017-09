Champions risultati in diretta, Barcellona-Juventus e Roma-Atletico

ROMA – In campo Barcellona-Juventus e Roma-Atletico Madrid per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Roma-Atletico Madrid 0-0 (cliccare qui per la diretta live della partita)

ROMA (4-3-3): Alisson Becker; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomas, Gabi, Saul; Vietto, Griezmann. All. Diego Simeone.

Barcellona-Juventus 1-0, gol: Lionel Messi 45′ (cliccare qui per la diretta live della partita)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembelé, Messi, Suarez. All. Valverde.

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. All. Allegri.

Arbitro: Skomina (Slovenia).