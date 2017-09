ROMA – “Il pareggio è un risultato molto positivo, soprattutto per quello che si è visto nel secondo tempo dove, da un momento all’altro, sembrava potessimo prendere gol. Certo, c’era un rigore a nostro favore che non è stato concesso, ma nella ripresa non eravamo più lucidi, fisicamente siamo calati, per questo sono contento: la squadra ha retto, soffrendo. Era importante non perdere”.

Eusebio Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 dell’Olimpico con l’Atletico Madrid, nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. L’allenatore dei giallorossi non nasconde, poi, il ‘peso’ di Alisson nel risultato finale.

“È stato determinante, e mi auguro lo sia anche in altre occasioni, perché le grandi squadre hanno anche grandi portieri e noi ce lo teniamo stretto – le parole dell’abruzzese -. Abbiamo avuto nel finale un pizzico di fortuna, ma anche oggi abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi nella ripresa siamo calati anche nel palleggio, ho visto meno qualità. Sono stato costretto anche a cambiare sistema di gioco (passando dal 4-3-3 al 5-3-2), perché non riuscivamo più a contenere le loro folate. Poi, abbiamo ritrovato un po’ di equilibrio. Bene quindi per 60′, mentre dopo siamo andati in grande sofferenza”.

Dovuta a una stanchezza generale che in un certo senso sorprende lo stesso Di Francesco: “Me lo chiedo anche io perché non abbiamo ancora i 90′ nelle gambe. Forse dipende dal fatto che siamo stati in tournee, non c’è stata grande continuità di allenamenti. Ma magari non è così negativo non essere ora al meglio. Cercheremo di migliorare la condizione fisica”.

Insomma, sulla Roma è ancora affisso il cartello ‘lavori in corso’, come confermato da Nainggolan. “Siamo all’inizio della stagione, abbiamo cambiato tanto e ci sono meccanismi nuovi. Non siamo dei robot, ci vorrà un po’ di tempo per essere al 100% ma solo con il lavoro si può migliorare – sottolinea il belga -. Questo è un punto importante per la fiducia, il pareggio è un buon risultato. Potevamo sfruttare meglio le occasioni nel primo tempo, ma Alisson ha fatto tante parate”.

Che hanno impedito agli spagnoli di partire con un successo. “Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti, poi nella ripresa purtroppo è mancato il gol che è la cosa più importante nel calcio – ricorda Diego Simeone -. Complimenti ad Alisson, ha fatto tante parate, ma noi torniamo a casa con sensazioni positive e convinti di aver fatto una grande partita. Questo sarà un punto importante per il futuro”.