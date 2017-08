Nizza-Napoli diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30 (Champions League)

NIZZA (FRANCIA) – Nizza-Napoli 0-0 (orario 20.45, andata 0-2). La diretta live testuale della partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League.

Le probabili formazioni di Nizza-Napoli, partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League. La vincente di questa sfida si qualificherà per la fase a gironi di Champions League.

Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr; Seri, Srarfi; Lees Melou, Sneijder, Saint-Maximin; Balotelli. All. Favre.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik e Insigne. All. Sarri.

Nizza-Napoli IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Nizza-Napoli (orario 20.45), partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League non sarà visibile in chiaro, ma solo sui canali riservati agli abbonati Premium. Nizza-Napoli verrà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium e in diretta streaming su Premium Play. Potranno vedere Nizza-Napoli su Premium Play solamente gli abbonati a mediaset Premium. Questa app permette di vedere Nizza-Napoli su cellulari smartphone, su pc e tablet.

Si parte dalla vittoria per 2-0 del Napoli al San Paolo. Il tabellino della gara di andata.

Napoli (4-3-3): Reina 6, Hysaj 5.5, Albiol 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6, Allan 6.5 (40 st Rog sv), Jorginho 6.5, Hamsik 6, Callejon 6, Mertens 7 (30′ st Milik 6), Insigne 6.5. (22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 42 Diawara). All.: Sarri 6.5.

Nizza (5-3-2): Cardinale 5.5, Jallet 5.5 (49′ st Burner sv), Souquet 5.5, Le Marchand 6, Dante 5.5, Sarr 5 (14′ st Boscagli 5.5), Koziello 5, Seri 6.5, Lee-Melou 5.5, Saint Maximin 7, Plea 5. (40 Benitez, 18 Walter, 19 Marcel, 27 Makengo, 35 Manou). All.: Favre 5.5.

Arbitro: Marciniak (Polonia) 5.

Reti: nel pt 12′ Mertens; nel st 25′ Jorginho (rigore).

Angoli: 9-2 per il Napoli.

Recupero: 1′ e 5′.

Espulsi: Koziello per fallo su Zielinski e Plea per doppia ammonizione (35′ st).

Ammoniti: Insigne per gioco scorretto.