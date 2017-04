Champions, Real in semifinale grazie a errori arbitrali. Ok anche Atletico

MADRID (SPAGNA) – E’ unaquella del ritorno delle prime due sfide dei quarti di finale di Champions.

Atletico e Real sono di nuovo in semifinale, nel caso delle ‘merengue’ per il settimo anno consecutivo. Ma mentre la squadra di Simeone è passata concedendo poco o nulla al Leicester, la cui favola è finita anche a livello continentale, sul successo del Real c’è l’ombra di alcune decisioni arbitrali che hanno falsato la partita, costringendo alcuni ‘media’ spagnoli, come quelli di Barcellona, a scrivere di autentico scandalo.

Per non parlare di quelli tedeschi, anche se la ‘Bild’ online titola “Maledetto Cristiano Ronaldo” riferendosi non tanto ai due gol segnati dall’asso portoghese (con la tripletta di oggi arrivato a quota 100 in Champions) in palese fuorigioco, quanto al fatto che ogni volta che incontra il Bayern gli fa male.

Ma l’arbitro Kassai ha sbagliato anche quando, al 39′ st, ha espulso Vidal per doppia ammonizione, sventolando il secondo giallo al cileno per un fallo che non è apparso così netto. E’ stato quindi un successo raggiunto dal Real a fatica nonostante il 4-2 finale, e in cui certi ‘aiutini’ sono stati fondamentali.

Se sia stato il ‘miedo scenico’ del Bernabeu o semplicemente una serata di pessima forma da parte di Kassai, cercheranno di capirlo i responsabili arbitrali dell’Uefa, intanto bisogna sottolineare che la sua impresa il Bayern l’aveva compiuta, come aveva promesso Ancelotti alla vigilia.

Nei tempi regolamentari, fino all’espulsione di Vidal (che ha costretto Ancelotti a sostituire Lewandowski per mettere dentro il jolly Kimmich) e al riacutizzarsi dei problemi fisici che hanno condizionato Hummels, in campo aveva chiaramente giocato meglio il Bayern, padrone del campo nella ripresa, e dopo i tempi regolamentari il risultato era stato di 2-1 per i tedeschi, stesso risultato che all’andata aveva favorito i madrileni campioni in carica.

Nei supplementari il gol in fuorigioco di Ronaldo ha chiuso la partita, complice il venir meno della forza fisica e lo scoramento dei biancorossi bavaresi. CR7 avrà pure segnato la sua tripletta, ma questa volta non farà la gioia di tutti gli amanti del calcio.

Poco importa alla tifoseria ‘merengue’, anche questa volta molto calda, mentre nell’intervallo dei 90′ regolari quelli del Bayern se l’erano vista con la polizia della capitale spagnola che aveva tenuto a bada alcuni di loro a colpi di manganello.

Ma le ‘botte’ peggiori ai supporter bavaresi probabilmente oggi le ha date l’arbitro.

Real Madrid-Bayern Monaco 4-2, gli highlights della partita di Champions League.



Real Madrid-Bayern Monaco 4-2, video con il gol segnato da Asensio.

GOOOLL⚽️ de Marco Asensio que pone el 4-2 final.

El Real Madrid ⚪️⚪️ está en Semifinales de #ChampionsLeague pic.twitter.com/iRwAtcjC6w — 90 Minut⚽️s México (@90minutosmex2) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 3-2, video con il gol della tripletta di Cristiano Ronaldo dopo un numero incredibile di Marcelo. Per Ronaldo si tratta del 100° gol in Champions League.

GOOL GOL GOLL⚽️⚽️⚽️ DEL Real Madrid ⚪️se perdió el Bayern Múnich y Cristiano Ronaldo de nuevo 3-2 #ChampionsLeague pic.twitter.com/jgtn9skgem — 90 Minut⚽️s México (@90minutosmex2) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, video con il gol del pareggio segnato da Cristiano Ronaldo in netto fuorigioco.

Vidal espulso per doppia ammonizione ma dal video si vede chiaramente come il suo intervento fosse sulla palla.

Vidal was sent off for this. No way a second yellow.#RMAFCB pic.twitter.com/6rMHJvtDjk — Poor First Touch (@InvertdWhinger) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, video con l’autogol di Sergio Ramos.

76′: Ronaldo scores

78′: Sergio Ramos scores an own goal 3-3 on aggregate. What a tie this has been. pic.twitter.com/fJdIdaReDP — Mootaz (@MHChehade) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 1-1, video con il gol segnato da Cristiano Ronaldo su assist di Casemiro.

Real Madrid-Bayern Monaco 0-1, video con il gol segnato da Lewandowski su un rigore assegnato per un fallo di Casemiro su Robben.