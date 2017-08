LONDRA – Cade alla prima uscita in Premier il Chelsea campione d’Inghilterra, battuto a sorpresa in casa 3-2 dal Burnley. Antonio Conte aveva avvertito di non ritenere la rosa a sua disposizione, ma nessuno si aspettava un tale tonfo all’esordio in campionato contro un avversario modesto. I Blues sono rimasti in 10 al 14′ per l’espulsione diretta di capitan Cahill, autore di un brutto fallo. Nel giro di dieci minuti i Clarets sono andati in vantaggio con Vokes e al 39′ hanno raddoppiato con Ward, approfittando entrambi di una difesa del Chelsea a dir poco allegra. Al 43′, nuova rete di Vokes per il 3-0.

Nella ripresa, Conte ha messo in campo Morata e al 24′ lo spagnolo è andato in gol, ma ogni speranza di rimonta è stata vanificata dalla successiva espulsione di Fabregas per doppia ammonizione. A 2′ dalla fine, David Luiz ha siglato il 2-3 su assist di Morata, troppo tardi per cercare il pareggio.