LONDRA – Davide Zappacosta è il colpo a sorpresa del Chelsea in queste ultime ore di mercato.

Questa notizia è stata accolta con disappunto dai tifosi della squadra di Antonio Conte che si aspettavano un calciatore di ben altro come Alex Sandro della Juventus.

I tifosi del Chelsea hanno esternato la loro amarezza sui social network.

Davide Zappacosta è stato definito «panic buy», ossia acquisto d’emergenza, come quelli che si fanno quando si ha paura di non poter più comprare (ad esempio in caso di catastrofi o guerre).