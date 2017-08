Chievo-Lazio streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

Chievo-Lazio IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SERIE A) – Chievo-Lazio (orario 20,45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Chievo-Lazio. Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi, 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa, 20 Pucciarelli, 45 Inglese. (90 Seculin, 1 Pavoni, 2 Jaroszynski, 12 Cesar 27 Depaoli, 4 Rigoni, 7 Garritano, 11 Leris, 77 Bastien, 31 Pellissier, 55 Vignato). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Confente, Gaudino, Meggiorini. Lazio (3-4-2-1): 1 Strakosha, 13 Wallace, 3 de Vrij, 26 Radu, 8 Basta, 16 Parolo, 6 Leiva, 19 Lulic, 21 Milinkovic-Savic, 18 Luis Alberto, 17 Immobile. (55 Vargic, 31 Adamonis, 4 Patric, 15 Bastos, 5 Lukaku, 27 Luiz Felipe, 11 Crecco, 77 Marusic, 88 Di Gennaro, 96 Murgia, 29 Palombi, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Felipe Anderson, Lombardi. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 3,50; 3,40; 2,10.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A dopo i tre anticipi della seconda giornata (Benevento-Bologna, Genoa-Juventus e Roma-Inter). – 4 reti: Dybala (1 rigore-Juventus); Icardi (1-Inter). – 2 reti: Quagliarella (Sampdoria).

– 1 rete: Ciciretti (Benevento); Di Francesco e Donsah (Bologna); Birsa, Inglese (Chievo); Galabinov (1-Genoa); Perisic e Vecino (Inter); Cuadrado, Higuain, Mandzukic (Juventus); Cutrone, Kessie’, Suso (Milan); Milik, Ghoulam (Napoli); Dzeko e Kolarov (Roma); Ljajic (Torino); Thereau (Udinese); Pazzini (1-Verona). Autoreti: – 1: Pjanic (Juventus); Souprayen (Verona).