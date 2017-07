ROMA – Claudia Cretti, la ciclista di 21 anni di Costa Volpino che ha battuto la testa durante una gara il 6 luglio, resta in gravi condizioni. La giovanissima atleta è ricoverata nel centro specialistico Rummo, a Benevento, dove è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico che è iniziato nel tardo pomeriggio e si è protratto per diverse ore, fino a tarda notte. La prognosi per la giovane resta riservata e i medici non si sbilanciano.

L’atleta, che è caduta sbattendo la testa su un guard-rail il 6 luglio durante la 7° tappa del Giro rosa di ciclismo, partita da Isernia e conclusa nel Salernitano, a Baronissi, è in prognosi riservata. Davide Arzeni, direttore sportivo della Valcar-Pbm, è rimasto vicino alla sua tesserata e per la giovane si temono danni cerebrali gravi dopo la brutta caduta: