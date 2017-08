Composizione Girone A Serie C 2017-18: Pisa, Livorno, Alessandria...

Ecco la composizione del Girone A della Serie C 2017-18, le 20 squadre del gruppo centro nord-ovest. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso i tre gironi del prossimo campionato di serie C il 4 agosto scorso. Sulla composizione sono ancora pendenti dei ricorsi e delle inchieste che potrebbero modificare il numero e l’identità delle società partecipanti. Le 57 società sono state suddivise in 20 nel girone A, in 18 nel gruppo B e in 19 nel gruppo C.

Queste le 20 società del Girone A in ordine alfabetico: Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gavorrano, Giana Erminio, Livorno, Lucchese, Monza, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Prato, Pro Piacenza, Renate, Robur Siena e Viterbese.

La regione più rappresentata è la Toscana con 10 formazioni. Seguono la Lombardia con cinque, Piemonte e Sardegna con due, il Lazio con una squadra.

Toscana (10 squadre): Pisa, Livorno, Robur Siena, Arezzo, Lucchese, Pistoiese, Prato, Carrarese, Pontedera, Gavorrano.

Lombardia (5 squadre): Piacenza, Monza, Giana Erminio, Renate, Pro Piacenza.

Piemonte (2 squadre): Alessandria, Cuneo.

Sardegna: (2 squadre): Olbia, Arzachena.

Lazio (1 squadra): Viterbese.

Sarà un campionato molto seguito, non solo perché pieno di derby toscani, ma anche perché vede in lizza ben dodici squadre che rappresentano altrettanti capoluoghi di provincia.

Capoluoghi di provincia (12): Alessandria, Piacenza, Monza, Pisa, Livorno, Robur Siena, Arezzo, Lucchese, Pistoiese, Prato, Carrarese, Viterbese.