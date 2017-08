Composizione Girone B Serie C 2017-18: Padova, Vicenza, Triestina, Modena...

Ecco la composizione del Girone B della Serie C 2017-18, le 18 squadre del gruppo centro nord-est. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso i tre gironi del prossimo campionato di serie C il 4 agosto scorso. Sulla composizione sono ancora pendenti dei ricorsi e delle inchieste che potrebbero modificare il numero e l’identità delle società partecipanti. Le 57 società sono state suddivise in 20 nel girone A, in 18 nel gruppo B e in 19 nel gruppo C.

Queste le 20 società del Girone B in ordine alfabetico: AlbinoLeffe, Bassano, Fano, Feralpi Salò, Fermana, Gubbio, Mestre, Modena, Padova, Pordenone, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Santarcangelo, Sud Tirol, Teramo, Triestina e Vicenza.

Le regioni più rappresentate sono l’Emilia-Romagna e il Veneto con quattro formazioni. Seguono le Marche con tre, e il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia con due, Abruzzi, Umbria e Trentino Alto Adige con una squadra.

Emilia-Romagna (4 squadre): Modena, Reggiana, Ravenna, Santarcangelo.

Veneto (4 squadre): Padova, Vicenza, Mestre, Bassano.

Marche (3 squadre): Sambenedettese, Fano, Fermana.

Friuli Venezia Giulia (2 squadre): Triestina, Pordenone.

Lombardia (2 squadre): Albinoleffe, Feralpi Salò

Abruzzi (1 squadra): Teramo.

Umbria (1 squadra): Gubbio

Trentino Alto Adige (1 squadra): Sud Tirol.

Sarà un campionato molto seguito, non solo perché pieno di derby, ma anche perché vede in lizza ben nove squadre che rappresentano altrettanti capoluoghi di provincia e addirittura un capoluogo di regione.

Capoluoghi di provincia (9): Modena, Padova, Vicenza, Triestina, Reggiana, Teramo, Pordenone, Sud Tirol, Fermana.

Capoluoghi di regione (1): Triestina.