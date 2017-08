Composizione Girone C Serie C 2017-18: Lecce, Catania, Reggina e...

Ecco la composizione del Girone C della Serie C 2017-18, le 19 squadre del gruppo meridionale, diciotto alle quali all’ultimo è stato aggiunto il Rende. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso i tre gironi del prossimo campionato di serie C il 4 agosto scorso. Sulla composizione era ancora pendente il ricorso del Rende che è stato accolto a poche ore dalla presentazione dei calendari. Le 57 società sono state suddivise in 20 nel girone A, 18 nel gruppo B e 19 nel gruppo C.

Queste le 19 società del Girone C in ordine alfabetico: Akragas, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Fidelis Andria, Juve Stabia, Lecce, Matera, Monopoli, Paganese, Racing Fondi, Reggina, Rende, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani e Virtus Francavilla.

Le regioni più rappresentate sono la Sicilia e la Puglia con cinque società a testa. Seguono Calabria con quattro, Campania con tre, poi Basilicata e Lazio con una formazione a testa.

Sicilia (5 squadre): Catania, Siracusa, Trapani, Akragas, Sicula Leonzio.

Puglia (5 squadre): Lecce, Fidelis Andria, Bisceglie, Virtus Francavilla, Monopoli.

Calabria (4 squadre): Cosenza, Catanzaro, Reggina, Rende.

Campania: (3 squadre): Casertana, Juve Stabia, Paganese.

Basilicata (1 squadra): Matera.

Lazio (1 squadra): Racing Fondi.

Sarà come al solito un campionato seguitissimo, che vede in lizza ben undici squadre che rappresentano altrettanti capoluoghi di provincia. Di queste due sono addirittura città metropolitane, mentre una è capoluogo di regione.

Capoluoghi di provincia (11): Catania, Reggina, Siracusa, Fidelis Andria, Lecce, Catanzaro, Casertana, Cosenza, Trapani, Matera, Akragas.

Città metropolitane (2): Catania, Reggina.

Capoluogo di regione (1): Catanzaro.