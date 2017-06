Germania-Messico streaming – diretta tv, dove vederla (Confederations Cup)

Germania-Messico IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Germania-Messico (orario 20.00), partita valida per la Confederations Cup 2017 in Russia, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Le probabili formazioni di Germania-Messico:

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Mustafi, Hector; Sule, Stindl; Rudy, Draxler, Goretzka; Wagner

Messico (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Reyes, Moreno, Layun; Dos Santos, Herrera, Guardado; Vela, Hernandez, Jimenez.

Il calendario completo della Confederations Cup 2017 in corso in Russia. SABATO 17 GIUGNO:

17.00 Russia vs Nuova Zelanda (a San Pietroburgo, Gruppo A).

DOMENICA 18 GIUGNO:

17.00 Portogallo vs Messico (a Kazan, Gruppo A)

20.00 Camerun vs Cile (a Mosca, Gruppo B).

LUNEDÌ 19 GIUGNO:

17.00 Australia vs Germania (a Sochi, Gruppo B).

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO:

17.00 Russia vs Portogallo (a Mosca, Gruppo A)

20.00 Messico vs Nuova Zelanda (a Sochi, Gruppo A).

GIOVEDÌ 22 GIUGNO:

17.00 Camerun vs Australia (a San Pietroburgo, Gruppo B)

20.00 Germania vs Cile (a Kazan, Gruppo B).

SABATO 24 GIUGNO:

17.00 Messico vs Russia (a Kazan, Gruppo A)

17.00 Nuova Zelanda vs Portogallo (a San Pietroburgo, Gruppo A).

DOMENICA 25 GIUGNO:

17.00 Germania vs Camerun (a Sochi, Gruppo B)

17.00 Cile vs Australia (a Mosca, Gruppo B).

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO:

20.00 Semifinale 1 – Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B

GIOVEDÌ 29 GIUGNO:

20.00 Semifinale 2 – Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A.

DOMENICA 2 LUGLIO:

14.00 Finale per il terzo posto

20.00 Finale Confederations Cup 2017.

Albo d’Oro Vincitori

ANNO, OSPITANTE e VINCITORE.

1992

Arabia Saudita

ARGENTINA.

1995

Arabia Saudita

DANIMARCA.

1997

Arabia Saudita

BRASILE.

1999

Messico

MESSICO.

2001

Corea-Giappone

FRANCIA.

2003

Francia

FRANCIA.

2005

Germania

BRASILE.

2009

Sudafrica

BRASILE.

2013

Brasile

BRASILE.