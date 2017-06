Messico-Russia 2-1, highlights Confederations Cup: Lozano decisivo

KAZAN (RUSSIA) – Il Messico ha battuto la Russia per 2-1 in una partota del gruppo A della Confederations Cup, giocata a Kazan. Queste le reti: nel pt 25′ Samedov, 30′ Araujo, nel st 7′ Lozano.

Con questo successo il ‘Tri’ messicano si qualifica per le semifinali come seconda classificata del suo girone, e tornerà in campo giovedì prossimo a Sochi per affrontare la vincitrice del gruppo B.

