LAS VEGAS – C’è grande attesa per l’incontro di boxe tra Floyd Mayweather e Conor McGregor, che si disputerà questa sera presso la T-Mobile arena di Las Vegas (ore 5 in Italia). Un incontro che per molti vede favorito Mayweather, che può superare il record di Rocky Marciano fermo a 49 vittorie e zero sconfitte.

Nelle ultime ore, tramite il suo profilo Instagram, è intervenuto Sylvester Stallone, colui che ha portato la boxe sul grande schermo con “Rocky“, personaggio ispirato proprio a Marciano. Il divo di Hollywood, con due video, ha voluto caricare il lottatore irlandese. Nel primo, dove McGregor è Rocky e Mayweather è Clubber Lang (tratto da Rocky 3), l’attore scrive:

“Connor è super guerriero! Floyd sarà quasi impossibile da sconfiggere!! Buona fortuna ad entrambi i guerrieri”.

Mentre nel secondo, Stallone ha preso spunto dal famoso allenamento sulle nevi russe di Rocky 4 per incoraggiare McGregor: “Le mie simpatie sono per lui … non posso aiutarlo, credo sia il gene Rocky che c’è in me …”.

My sympathies are ALWAYS with the underdog… Can't help it, I guess it's the ROCKY GENE in me … May the best man win!!!!!