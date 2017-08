Conor McGregor-Floyd Mayweather, quando c’è l’incontro? Orario, data e regole

ROMA – L’incontro del secolo, quello tra il campione di MMA Conor McGregor e il campione di boxe Floyd Mayweather, si combatterà sabato 26 agosto (in Italia saranno circa le 5 del mattino di domenica 27) alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Il match di Las Vegas, dove per sfortuna di McGregor non si potranno tirare gomitate o calci, si disputerà sulla lunghezza delle 12 riprese. Mayweather e McGregor, infatti, si affronteranno nel campo del primo, ovvero nella boxe. Si combatterà con guantoni da otto once come richiesto dai due, una deroga alla norma che prevede guanti da dieci once dai superwelter (la categoria del match) in su.

Naturalmente il favorito, anzi lo stra-favorito, è Floyd Mayweather. E lo stesso McGregor, a sorpresa, nelle sue ultime dichiarazioni ha avuto parole gentili per Floyd: