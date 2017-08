Conor McGregor-Floyd Mayweather, streaming e diretta TV: dove vedere l’incontro

ROMA – L’incontro tra Conor McGregor-Floyd Mayweather si combatterà a Las Vegas sabato 26 agosto quando in Italia saranno le 5 di mattina di domenica. La sfida tra Conor McGregor e Floyd Mayweather in Italia si potrà vedere soltanto tramite Sky UK che trasmetterà il match in pay per view a 29,95 euro anche sul mercato italiano. Negli Usa l’evento sarà visibile in pay per view a 89,99 dollari e a 99,99 dollari per visione in alta definizione. L’evento sarà trasmesso in streaming su Showtime.com allo stesso prezzo.

Il match di Las Vegas, dove per sfortuna di McGregor non si potranno tirare gomitate o calci, si disputerà sulla lunghezza delle 12 riprese. Mayweather e McGregor, infatti, si affronteranno nel campo del primo, ovvero nella boxe. Si combatterà con guantoni da otto once come richiesto dai due, una deroga alla norma che prevede guanti da dieci once dai superwelter (la categoria del match) in su.

Tra i giudici dell’incontro ci sarà anche il nostro Guido Cavalleri che, intervistato dalla Gazzetta, ha detto la sua sulle possibilità di McGregor:

Il parere tecnico su questo incontro?

“Non ho mai visto in azione McGregor, impossibile dare un giudizio. Posso dire che essendo un confronto con le regole della boxe, mi resta difficile pensare che l’irlandese possa superare un artista del ring come Mayweather che avrà pure 40 anni, ma non ha mai fallito una prova importante”.