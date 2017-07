COPPA ITALIA SORTEGGIO, DOVE VEDERLO IN DIRETTA E IN STREAMING – Il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2017-2018 avrà luogo venerdì 21 luglio 2017, alle ore 15, presso la sede della Lega Serie A a Milano.

La Competizione manterrà lo stesso format delle ultime due edizioni, con la partecipazione di 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, 27 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti).

La Coppa Italia inizierà il prossimo 30 luglio con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi il 9 maggio 2018.

Tutte le Società verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78: 12 Società della Serie A TIM entreranno in campo nel Terzo Turno Eliminatorio in programma sabato 12 agosto (Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo Verona, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese), le altre 8 (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma) debutteranno a partire dagli Ottavi di Finale che si disputeranno dal 13 dicembre 2017.

Non sarà possibile seguire la diretta televisiva del sorteggio della Coppa Italia Tim Cup 2017, le cui sfide verranno trasmesse in esclusiva ancora dalla Rai. Potrebbe non essere disponibile anche uno streaming video per seguire gli accoppiamenti, ma per avere informazioni utili sulle squadre, le partite del primo turno preliminare e la composizione del tabellone potete usufruire del sito ufficiale della Lega Calcio che trovate all’indirizzo www.legaseriea.it. Non fatevi sfuggire nemmeno la pagina ufficiale su Twitter @SerieA_TIM. Su Facebook invece l’account da cercare per gli aggiornamenti è facebook.com/serieatim.

Squadre in campo il 30 luglio.

Team

Trapani

Vicenza

Pisa

Alessandria

Livorno

Arezzo

Giana Erminio

Viterbese

Pordenone

Padova

Reggiana

Gubbio

Sambenedettese

Feralpi Salò

Albinoleffe

Bassano

Lecce

Matera

Juve Stabia

Virtus Francavilla

Siracusa

Cosenza

Paganese

Casertana

Varese

Ciliverghe Mazzano

Triestina

Imolese

Massese

Matelica

Nuova Monterosi

Trastevere

Rende

Piacenza

Al secondo turno di qualificazione partecipano le diciotto vincitrici della prima fase, oltre alle 22 squadre della Serie B 2017/2018. Gara unica il 6 agosto.

Team

Empoli

Pescara

Frosinone

Palermo

Perugia

Cittadella

Carpi

Spezia

Novara

Salernitana

Virtus Entella

Bari

Cesena

Avellino

Brescia

Ascoli

Pro Vercelli

Ternana

Cremonese

Venezia

Foggia

Parma

Il 12 agosto 2017 scendono in campo le squadre di Serie A, oltre alle venti qualificate della seconda fase: per il terzo turno di qualificazione dentro nove squadre dalla Serie A 2016-2017 (dal 9º al 17º posto) e le tre promosse dalla Serie B 2016-2017.

Team

Torino

Sampdoria

Cagliari

Sassuolo

Udinese

Bologna

Chievo

Genoa

Benevento

SPAL

Verona

Crotone

Dopo le gare estive, la Coppa Italia torna ad autunno inoltrato: il prossimo 29 novembre si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale le sedici vincenti del terzo turno eliminatorio.

Tra il 13 e il 20 dicembre la Coppa Italia vedrà finalmente in campo le big di Serie A negli ottavi di finale: le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A giocheranno contro le otto qualificate dal quarto turno preliminare.

I quarti di finale si giocheranno invece tra il 27 dicembre e il 3 gennaio 2018, mentre le due semifinali andranno in scena, in gare di andata e ritorno, il 31 gennaio e il 28 febbraio. Finale, come detto, il 9 maggio in quel dell’Olimpico di Roma.