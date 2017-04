Cristiano Ronaldo 100° gol in Champions League (VIDEO)

MADRID (SPAGNA) – Cristiano Ronaldo passa da un record all’altro. Dopo aver segnato il 100° gol europeo, grazie alla doppietta a Monaco di Baviera, stasera ha raggiunto anche i 100 gol in Champions League grazie alla tripletta che ha qualificato il suo Real Madrid ai danni del Bayern Monaco.

Real Madrid-Bayern Monaco 4-2, gli highlights della partita di Champions League.



Real Madrid-Bayern Monaco 4-2, video con il gol segnato da Asensio.

Real Madrid-Bayern Monaco 3-2, video con il gol della tripletta di Cristiano Ronaldo dopo un numero incredibile di Marcelo. Per Ronaldo si tratta del 100° gol in Champions League.

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, video con il gol del pareggio segnato da Cristiano Ronaldo in netto fuorigioco.

Vidal espulso per doppia ammonizione ma dal video si vede chiaramente come il suo intervento fosse sulla palla.

Vidal was sent off for this. No way a second yellow.#RMAFCB pic.twitter.com/6rMHJvtDjk

— Poor First Touch (@InvertdWhinger) 18 aprile 2017