Cristiano Ronaldo 100 gol nelle coppe europee, doppietta in Bayern-Real (VIDEO)

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Il Real Madrid ha vinto 2 a 1 in casa del Bayern Monaco, in rimonta, e ha ipotecato la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Il migliore in campo, come di consueto, è Cristiano Ronaldo: doppietta e gol numero 100 nelle coppe europee, è il primo a riuscire in questa impresa storica.

Bayern Monaco-Real Madrid 1-2, video con il gol della doppietta di Cristiano Ronaldo.

Bayern-Real 1-1, video con il gol del pareggio di Cristiano Ronaldo.

Bayern-Real, video con il calcio di rigore sparato alle stelle da Vidal.

Bayern-Real 1-0, video con il gol segnato da Arturo Vidal.

