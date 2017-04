“Cristiano Ronaldo è accusato di violenza sessuale”: lo sostiene Football Leaks

ROMA – Cristiano Ronaldo avrebbe pagato il silenzio di una donna americana che lo aveva denunciato per stupro nel 2009. La notizia emerge solo ora da alcuni documenti che la piattaforma Football Leaks ha messo a disposizione del settimanale tedesco Der Spiegel.

I fatti risalirebbero al giugno del 2009 e sarebbero avvenuti nella suite di un lussuoso hotel di Las Vegas. In seguito, firmando un accordo extragiudiziale davanti a un mediatore del Nevada, la vittima – la cui identità non è stata rivelata ma che il giornale tedesco sostiene di conoscere – avrebbe acconsentito a mantenere il silenzio totale sulla vicenda. In più, si sarebbe impegnata a certificare la cancellazione e la distruzione di tutto il materiale, elettronico o cartaceo, generato o ricevuto in relazione all’accaduto.

Gli avvocati del calciatore del Real Madrid avrebbero pagato 375mila dollari (circa 260mila euro) per quietare le voci.

Der Spiegel ha chiesto un commento sulla vicenda a Ronaldo, che ha risposto per tramite del suo avvocato tedesco, Johannes Kreile:

“Le accuse sottintese dalle vostre domande devono essere respinte con la massima forza in quanto sbagliate”.

Il legale ha aggiunto che il suo cliente agirà contro una ricostruzione falsa dei fatti e ogni violazione dei suoi diritti personali, intimando a Der Spiegel di astenersi dal riportare la vicenda complessiva.