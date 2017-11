MADRID (SPAGNA) – Cristiano Ronaldo, tre figli e uno in arrivo, quattro volte Pallone d’oro, ha detto al quotidiano L’Equipe che il suo numero preferito è il 7. E che vuole “7 figli e 7 palloni d’oro”.

“In casa c’è un po’ più di disordine e anche un po’ più di rumore. Ma lo adoro – dice CR7 -, sono davvero felice di essere al centro di tutto questo. Questi bambini li ho voluti, per me una vita senza bambini non ha senso. Ho la fortuna di averne quattro.

Quando invecchi diventano un sostegno. E spesso ho detto di volerne sette… quattro non è abbastanza, e poi 7 è il mio numero. Voglio sette figli e sette Palloni d’oro. Non mi fermo qui, fin quando giocherò ambirò a vincere tutto quello che posso vincere. Adesso sogno il mio quinto Pallone d’oro e l’anno prossimo ce ne sarà un altro da inseguire”.

“Non è colpa mia se la palla non vuole entrare in porta – risponde CR7 a chi gli chiede perché quest’anno abbia segnato un solo gol finora in campionato – ma io mi alleno sempre nello stesso modo. Le cose cambieranno, non sono preoccupato, le gente lo è di più. Sono calmo, tranquillo, sereno. Due anni fa capitò lo stesso, l’anno scorso pure, e quest’anno ricomincia…”.

Con il Real, “abbiamo perso qualche punto in campionato, ma in Champions va meglio”. Nonostante questo, il Real potrebbe ancora arrivare secondo e magari incontrare il Paris Saint Germain di Neymar agli ottavi:

“non sarebbe un problema – dice Ronaldo – io non ho paura del PSG. I campioni in carica siamo noi. E per due anni di fila. Bisogna rispettarlo. Credo che abbiamo dimostrato che quando bisogna essere pronti, lo siamo. Certo, preferiamo arrivare in testa al girone, ma l’importante è innanzitutto qualificarsi”.