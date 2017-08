CROTONE – Arrivato Patrik Schick, la Roma sfoltisce la rosa. Marco Tumminello, attaccante classe 1998, è stato ceduto in prestito secco al Crotone. I rapporti tra le due società sono ottime e in passato la Roma mandò a Crotone Alessandro Florenzi per farlo maturare come calciatore.

Marco Tumminello è soddisfatto dell’esito della trattativa e si è espresso in questi termini sui social network:

“Ringrazio la Roma per questi sei anni di gioie e di crescita ma soprattutto di avermi dato questa possibilità di andare al Crotone… ci vediamo presto!“.