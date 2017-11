BUENOS AIRES – Dario Benedetto, centravanti del Boca Juniors, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro. Questa in sé per sé non sarebbe una notizia di primo piano per i calciofili italiani, se non fosse che il suo infortunio riapre la corsa a un posto in attacco della nazionale argentina in vista dei Mondiali Russia 2018. E in cima alla lista, tra gli altri, non può che esserci Gonzalo Higuain.

Il centravanti juventino nelle ultime partite non è stato mai convocato dal ct Jorge Sampaoli. Anche l’esclusione forzata di Benedetto (ultimamente preferito proprio al Pipita) non è detto che spalanchi le porte della nazionale a Higuain. L’Argentina infatti in attacco ha gli “intoccabili” Messi, Aguero, Dybala, cui si è aggiunto di recente Icardi. Vista la poca simpatia (eufemismo) di Sampaoli per Higuain, il ct dell’albiceleste potrebbe optare per un attaccante “leggero”, portando in Russia un unico centravanti di peso (Icardi, per l’appunto).

Scrive Tuttosport: