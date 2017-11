MILANO – La presentatrice televisiva di Sky Sport Diletta Leotta si conferma regina indiscussa dei social network.

Il suo ultimo post di Facebook ha mandato letteralmente in tilt i suoi fan: “Forza e audacia al servizio della #JusticeLeague. Le sfide non mi spaventano! #WonderWoman Justice League Film”

Diletta Leotta ha pubblicato una sua foto in versione Wonder Woman. I suoi fan sono andati letteralmente in tilt e hanno postato migliaia di commenti, alcuni volgari e altri decisamente esilaranti.

Per leggere i commenti alla foto di Diletta Leotta, accedere al seguente link.