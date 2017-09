LONDRA – Laura Simpson, la party girl di 29 anni che con il bacio e lo scambio di coccole con il calciatore Wayne Rooney prima dell’arresto per guida in stato d’ebrezza, ha scatenato la furia della moglie Coleen, sostiene di “sapere gossip su altri calciatori”.

Anche la 29enne era sulla Beetle VW, dopo l’incontro a inizio serata con la star dell’Everton al Bubble Room dell’Alderly Edge. Poi, com’è noto il calciatore è stato arrestato e la serata ha preso una piega diversa da quella prevista dalla coppia. Nel frattempo Coleen, incinta del quarto bambino, con i tre figli si trovava a Maiorca.

Parlando a Mail Online delle sue relazioni con i calciatori, la Simpson ha sostenuto: “Potrei raccontare tante storie”, aggiungendo che le sue rivelazioni potrebbero rovinare altri rapporti. Al quotidiano britannico, in cambio di “gossip su altri calciatori” ha chiesto di conoscere la pop star Harry Styles, ex One Direction.

“I calciatori sono tutti uguali, ho molte storie su di me, sui i nomi noti e quelli dei futuri campioni. Sono interessati soltanto a una cosa”.

La rivelazione arriva nel momento in cui è emerso che Laura sembra monitorasse su Twitter, i movimenti di Coleen. Il 21 luglio, infatti, la Simpson reetwittava un post di Coleen mentre si trovava in vacanza in Portogallo ma la sedicente “bambolina”, il 26 agosto scorso potrebbe anche aver letto, sempre sul social, che la moglie di Rooney era a Maiorca.

E giorni dopo, mentre Coleen era ancora al sole delle Baleari, Laura a Cheshire ha incontrato il calciatore e i suoi amici. L’ex capitano dell’Inghilterra stava bevendo con l’ex compagno di squadra Wes Brown e altre persone. Laura ha affermato che il calciatore ha lanciato sguardi al suo seno e detto:

“Vorrei toccarlo” e poi c’è stato un “bacio e le coccole”.

Pare che Coleen abbia chiamato Laura per avere chiarimenti sull’episodio, scrive il Daily Star. Gli amici dicono che non abbia intenzione di lasciare Wayne e a questo proposito su Twitter, Coleen ha cinguettato:

“Vorrei incontrare tutti quei cosiddetti amici che mi conoscono tanto bene”.

In un secondo tweet ha aggiunto:

“Ero sarcastica verso tutte queste grandi fonti che ha la stampa e … che probabilmente non ho mai incontrato! Ho gli amici migliori”.

Sembra che Coleen, dopo il ritorno nella casa coniugale a Prestbury, Cheshire, abbia tolto la fede, come riferito da The Sun. Sempre al quotidiano britannico, un amico perplesso si è chiesto se Wayne nasconda anche “altri segreti”. Il 18 settembre, il calciatore comparirà in tribunale di Stockport.