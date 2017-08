Eurobasket 2017, dove vedere partite Italia in tv e in streaming

Ettore Messina, ct dell’Italia, ha annunciato l’elenco dei 12 convocati che parteciperanno a Eurobasket 2017. La rassegna continentale si tiene dal 31 agosto al 17 settembre. L’Italia avrà nel gruppo B Ucraina, Israele, Lituania, Georgia e Germania.

Questi i convocati: Hackett, Belinelli, Aradori, Filloy, Biligha, Melli, Pascolo, Cusin, Cinciarini, Abass, Burns, Datome in veste anche di capitano.

Gli altri gironi sono così composti: Gruppo A, Polonia, Grecia, Francia, Finlandia, Islanda, Slovenia, si gioca a Helsinki in Finlandia. Gruppo C (Cluj-Napoca in Romania): Croazia, Rep. Ceca, Spagna, Montenegro, Romania, Ungheria. Gruppo D a Istanbul (Turchia): Gran Bretagna, Russia, Serbia, Lettonia, Turchia, Belgio.

Eurobasket 2017 è un’esclusiva Sky. Le partite dell’Italia saranno trasmesse sempre su Sky Sport 2, a rotazione gli altri incontri.

Si parte giovedì 31 agosto, occhi puntati su Italia-Israele, diretta alle ore 20:30. Sabato 2 settembre, l’Italia torna in campo contro l’Ucraina alle 17:30. Domenica 3 settembre, ore 17:30 c’è Lituania-Italia. Martedì 5 settembre, ore 17:30: Italia-Germania. Mercoledì 6 settembre, ore 16:30: Georgia-Italia.

Passano le prime 4 classificate di ogni girone che, si giocheranno gli ottavi di finale degli Europei Basket 2017, sabato e domenica 9-10 settembre.