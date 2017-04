Europa League, Celta Vigo e Ajax in semifinale: Genk e Schalke out

VIGO (SPAGNA) – Il Celta Vigo si è qualificato alle semifinali di Europa League pareggiando 1-1 (0-0) contro il Genk in Belgio.

Nel match di andata vittoria degli spagnoli per 3-2. A segno per il Celta Vigo Sisto al 18′ st. Per il Genk in gol Trossard (22′ st).

Lo Schalke 04 batte l’Ajax 3-2 dopo i tempi supplementari (2-0 dopo i 90′ regolamentari) in Germania ma in semifinale di Europa League vanno gli olandesi grazie al 2-0 dell’andata.

A segno per i tedeschi Goretzka all’8′ st, Burgstaller 11′ st e Caligiuri all’11’ pts. Ajax in gol con Viergever e Younes al 6′ e 15′ del secondo tempo supplementare.