Craiova-Milan diretta, formazioni ufficiali dalle 19 (Europa League)

CRAIOVA (ROMANIA) – Craiova-Milan 0-0 (orario 20.00). Partita valida per l’andata del turno preliminare di Europa League. C’è molta attesa tra i tifosi del Milan per il ritorno dei rossoneri nelle competizioni europee.

Craiova-Milan, le probabili formazioni dell’andata del preliminare di Europa League.

CSU Craiova (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Gustavo, Screciu, Rossi, Bancu; Băluţă, Roman. All.: Devis Mangia.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Cutrone, Niang, Borini. All.: Montella.

“Il budget non gioca”. Dopo 216 milioni spesi sul mercato per acquistare 10 giocatori, Montella vuole spostare l’attenzione sul calcio giocato alla vigilia dell’andata del terzo turno preliminare di Europa League per non imbattersi in sorprese non gradite.

”Abbiamo fatto un mercato coraggioso – ammette Montella – per recuperare il non mercato degli ultimi anni. Contro il Craoiva dovremo fare una prestazione aggressiva come contro il Bayern, altrimenti possiamo avere tante difficoltà: sono un avversario pericoloso. Siamo un po’ indietro come condizione generale ma arriviamo con grande entusiasmo. Il Craiova è molto evoluto tatticamente e giocare in estate può cancellare le differenze che ci sono sulla carta”.

Il primo esame europeo del Milan cinese verrà tenuto da un club fondato da docenti e studenti dell’Università di Craiova, città romena di 300mila anime. E per un curioso scherzo del destino, il battesimo in Europa del Milan di Montella, 1234 giorni dopo l’eliminazione in Champions per mano dell’Atletico Madrid, verrà celebrato da un tecnico italiano, Devis Mangia, a lungo monitorato dalla precedente gestione come allenatore emergente.

La playlist con i protagonisti del calciomercato