Shkendija-Milan diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30 (Europa League)

SKOPJE (MACEDONIA) – Shkendija-Milan 0-0 (orario 20.45, andata 0-6). La diretta testuale della partita valida come ritorno dei playoff di Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SHKENDIJA (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikovic; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi; Ibraimi

MILAN (3-5-2): Storari; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Zanellato, Locatelli, Mauri, Antonelli; Cutrone, André Silva. All. Montella

ARBITRO: Kovacs (Romania)

Le ultime mosse del Milan sul mercato dipendono anche dall’epilogo del braccio di ferro con Mbaye Niang, che vuole trasferirsi al Torino e, dopo aver rifiutato la cessione allo Spartak Mosca, ha presentato un certificato medico che lo esonera dagli allenamenti per dieci giorni a causa di stress psicologico.

“Sono dispiaciuto. Giocare per il Milan deve essere una gioia, non uno stress, mi aspettavo di più da Niang. Vediamo come va a finire, intanto gli auguro di guarire presto e sono contento di avere qui giocatori entusiasti e non stressati”, ha sorriso Vincenzo Montella a Skopje, alla vigilia del ritorno del playoff di Europa League contro i macedoni dello Shkendija, una formalità dopo il 6-0 di San Siro.

E’ però un impegno da onorare “perché l’Europa è casa nostra e noi la rispettiamo”, avverte l’allenatore, che proverà la difesa a tre con Romagnoli, recuperato dopo i problemi a un ginocchio e di far riposare diversi titolari (Gianluigi Donnarumma, Montolivo, Conti, Musacchio, Calhanoglu e Rodriguez).

Ma, ha sottolineato Montella, molti giocatori “hanno fatto capire di voler essere comunque presenti: è un punto di forza nella costruzione della squadra”.

Fra questi anche Bonucci. “E’ un campione che aumenta il prestigio di questa squadra – ha notato Storari, che in Macedonia sarà il portiere titolare -. Ci sono delle analogie con la Juventus di Conte, ma la mentalità va costruita nel tempo”.