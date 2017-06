Europeo Under 21, Italia si qualifica se... Tutte le combinazioni

ROMA – La sconfitta dell’Italia Under 21 contro la Repubblica Ceca e la vittoria della Germania sulla Danimarca, complica e tanto i piani degli azzurrini di Di Biagio all’Europeo. Una cosa è certa: per accedere tra le migliori quattro, gli azzurrini dovranno superare la Germania. Nessun’altra possibilità.

E’ l’unica soluzioneche garantirebbe all’Italia di qualificarsi come prima nel girone C. Questo perché la vittoria per 3-0 della Slovacchia contro la Svezia nel girone A, cancella le possibilità degli azzurrini di qualificarsi come migliori secondi. La squadra di Di Biagio chiuderebbe infatti seconda a sei punti (quelli raccolti dagli slovacchi nel Gruppo A) soltanto con una vittoria per 2-0 e contemporaneo successo della Repubblica Ceca contro la Danimarca. Ma in questo caso, la differenza reti vedrebbe soccombere gli azzurri, ai danni proprio della Slovacchia e in attesa del Portogallo.

L’Italia strapperebbe il pass per le semifinali in caso di vittoria contro la Germania e contemporaneo passo falso della Repubblica Ceca contro la Danimarca (basterebbe un gol di scarto) oppure battendo i tedeschi con due gol di scarto ma realizzandone almeno tre. Gli azzurrini sarebbero quindi qualificati in caso di vittoria per 3-1, 4-2, 5-3, mentre andrebbero a casa con una vittoria per 2-0.

Classifica gruppo A

Inghilterra 7 3 2 1 0 5 1

Slovacchia 6 3 2 0 1 6 3

Svezia 2 3 0 2 1 2 5

Polonia 1 3 0 1 2 3 7

Classifica Gruppo B

Spagna 6 2 2 0 0 8 1

Portogallo 3 2 1 0 1 3 3

Serbia 1 2 0 0 1 2 4

Macedonia 1 2 0 1 1 2 7

Classifica gruppo C

Germania 6 2 2 0 0 5 0

Italia 3 2 1 0 1 3 3

Rep. Ceca 3 2 1 0 1 3 3

Danimarca 0 2 0 0 2 0 5