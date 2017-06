Europeo Under 21, Gigi Di Biagio: "Italia fuori a testa alta"

CRACOVIA (POLONIA) – “Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo, certo che ha influito il cartellino rosso a Gagliardini, a quel punto è diventato tutto più complicato. Loro palleggiano bene in 11 contro 11, figuriamoci con l’uomo in più. E’ stato tutto più semplice per loro, hanno avuto a quel punto il predominio del campo”.

Così, parlando ai microfoni della Rai, Gigi Di Biagio ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Spagna, nella semifinale degli Europei Under 21, in Polonia.

“I ragazzi sono stati fantastici – ha aggiunto – in me c’era la consapevolezza di poter arrivare in fondo. Il mio contratto? E’ l’ultimo dei problemi. Vedremo. Non ho rimpianti, l’obiettivo era di rilanciare il calcio italiano, ci siamo riusciti, anche se è mancata la ciliegina sulla torta”.