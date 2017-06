CRACOVIA (POLONIA) – La Germania Under 21 si è laureata campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia battendo in finale la Spagna per 1-0. A Cracovia, la partita è stata decisa dalla rete di Weiser al 40′ pt. Niente da fare per la “Rojita”, che in semifinale aveva eliminato l’Italia.

Alcuni video con gli highlights di Germania-Spagna 1-0, finale del campionato Europeo Under 21, da YouTube.