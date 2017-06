Germania-Spagna streaming – diretta tv, dove vederla (Europeo Under 21)

Germania-Spagna IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Germania-Spagna (orario 20.45), partita valida per il campionato Europeo Under 21, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming sul sito internet della Rai.

L’Europeo Under 21 sarà trasmesso dalla Rai – le partite dell’Italia su Rai 1, le gare delle altre Nazionali su Rai Sport – e si potrà vedere in streaming sul sito ufficiale della Rai.

Germania-Spagna, probabili formazioni della finale dell’ Europeo Under 21.

GERMANIA (4-1-4-1): Pollersbeck; Gerhardt, Kempf, Jung, Toljan; Haberer; Gnabry, Arnold, Meyer, Philipp; Selke. Allenatore: Kuntz

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Bellerin, Merè, Vallejo, Castro; Denis Suarez, Llorente, Saul; Deulofeu, Ramirez, Asensio. Allenatore: Celades

Ecco l’albo d’oro delle prime 20 edizioni del Campionato europeo di calcio Under 21.

1978 Jugoslavia

1980 URSS

1982 Inghilterra

1984 Inghilterra

1986 Spagna

1988 Francia

1990 URSS

1992 Italia

1994 Italia

1996 Italia

1998 Spagna

2000 Italia

2002 Repubblica Ceca

2004 Italia

2006 Olanda

2007 Olanda

2009 Germania

2011 Spagna

2013 Spagna

2015 Svezia.

Gerard Deulofeu è “l’uomo mercato” delle Furie Rosse – Quello di Gerard Deulofeu si appresta a diventare uno dei tanti tormentoni del mercato estivo. Il 23enne attaccante spagnolo, infatti, già in prestito al Milan nella seconda metà della stagione passata, è nelle mire del Barcellona, nella cui cantera il giocatore mosse i primi passi: il club blaugrana, infatti, ha tempo fino a venerdì per esercitare il diritto di riacquisto dell’attaccante presso l’Everton, società a cui due anni fa lo cedette per 6 milioni di euro.

Per riaverlo, ora dovrà spendere esattamente il doppio, ma la quotazione di Deulofeu è già lievitata a molto più di 12 milioni. Dopodiché, diventeranno determinanti la volontà del giocatore e gli interessi dei club che volessero mettere le mani su di lui (radiomercato ha già parlato di Roma e Milan).

Mentre il Barcellona dovrà scegliere fra l’avere una riserva d’alta qualità al trio Messi-Neymar-Suarez o realizzare una buona plusvalenza.

Deulofeu ha senz’altro bisogno di giocare con continuità, se vuole sperare in un posto nella Nazionale che andrà al Mondiale. E lo avrebbe già chiarito, come rivela il quotidiano “Mundo Deportivo”, attraverso il suo entourage.