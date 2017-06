Inghilterra-Germania streaming – diretta tv, dove vederla (Europeo Under 21)

Inghilterra-Germania IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Inghilterra-Germania (orario 18.00), partita valida per il campionato Europeo Under 21, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming sul sito internet della Rai.

L’Europeo Under 21 sarà trasmesso dalla Rai – le partite dell’Italia su Rai 1, le gare delle altre Nazionali su Rai Sport – e si potrà vedere in streaming sul sito ufficiale della Rai.

Inghilterra-Germania, le probabili formazioni della semifinale dell’Europeo Under 21.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Chambers, Mason, Chillwell; Ward-Prowse, Chalobah; Redmond, Baker, Hughes; Gray. Allenatore: Aidy Bothroyd.

Germania U21 (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Arnold, Dahoud; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. Allenatore: Stefan Kuntz.

Il calendario completo con tutte le partite dell’ Europeo Under 21 2017.

GRUPPO A

16 giugno – Lublin – Polonia-Slovacchia ore 19:00

16 giugno – Kielce – Svezia-Inghilterra ore 20:45

19 giugno – Lublin – Polonia-Svezia ore 19:00

19 giugno – Kielce – Slovacchia-Inghilterra ore 20:45

22 giugno – Kielce – Polonia-Inghilterra ore 20:45

22 giugno – Lublin – Slovacchia-Svezia ore 20:45

GRUPPO B

17 giugno – Gdynia – Portogallo-Serbia ore 19:00

17 giugno – Bydgoszcz – Spagna-Macedonia ore 20:45

20 giugno – Gdynia – Portogallo-Spagna ore 19:00

20 giugno – Bydgoszcz – Serbia-Macedonia ore 20:45

23 giugno – Bydgoszcz – Macedonia-Portogallo ore 20:45

23 giugno – Gdynia – Serbia-Spagna ore 20:45

GRUPPO C

18 giugno – Cracovia – Germania-Repubblica Ceca ore 19:00

18 giugno – Tychy – Italia-Danimarca ore 20:45

21 giugno – Cracovia – Germania-Danimarca ore 19:00

21 giugno – Tychy – Italia-Repubblica Ceca ore 20:45

24 giugno – Tychy – Italia-Germania ore 20:45

24 giugno – Cracovia – Repubblica Ceca-Danimarca ore 20:45

Ecco l’albo d’oro delle prime 20 edizioni del Campionato europeo di calcio Under 21.

1978 Jugoslavia

1980 URSS

1982 Inghilterra

1984 Inghilterra

1986 Spagna

1988 Francia

1990 URSS

1992 Italia

1994 Italia

1996 Italia

1998 Spagna

2000 Italia

2002 Repubblica Ceca

2004 Italia

2006 Olanda

2007 Olanda

2009 Germania

2011 Spagna

2013 Spagna

2015 Svezia.

L’elenco dei convocati dell’Italia.

Portieri: 17 Alessio Cragno (Benevento), 1 Gianluigi Donnarumma (Milan), 19 Simone Scuffet (Udinese)

Difensori: 3 Antonio Barreca (Torino), 14 Davide Biraschi (Genoa), 2 Davide Calabria (Milan), 13 Mattia Caldara (Atalanta), 12 Andrea Conti (Atalanta), 22 Alex Ferrari (Verona), 23 Nicola Murru (Cagliari), 4 Daniele Rugani (Juventus).

Centrocampisti: 15 Marco Benassi (Torino), 5 Danilo Cataldi (Genoa), 18 Roberto Gagliardini (Inter), 8 Alberto Grassi (Atalanta), 21 Manuel Locatelli (Milan), 6 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti: 7 Domenico Berardi (Sassuolo), 10 Federico Bernardeschi (Fiorentina), 9 Alberto Cerri (Pescara), 20 Federico Chiesa (Fiorentina), 16 Luca Garritano (Cesena), 11 Andrea Petagna (Atalanta).