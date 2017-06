Italia-Germania diretta: formazioni ufficiali dalle 20 (Europeo Under 21)

CRACOVIA (POLONIA) – Italia-Germania (orario 20:45) – la diretta live della partita valida per la terza giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Gli azzurrini possono passare sia come primi che (ipotesi remota) come migliori secondi. Per essere certi della qualificazione bisognerà vincere almeno 3-1 con la Germania ( qui tutte le combinazioni possibili).

LE PROBABILI FORMAZIONI di Italia-Germania (Europeo Under 21).

ITALIA U21 (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Berardi, Petagna, Bernardeschi. Ct. Di Biagio.

GERMANIA U21 (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. Ct. Kunza.