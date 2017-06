Saul Niguez video gol Spagna-Italia 2-1 (Europeo Under 21)

CRACOVIA (POLONIA) – Spagna nuovamente in vantaggio. “Le Furie Rosse” tornano avanti per 2-1 sull’Italia grazie al gol della doppietta di Saul Niguez.

L’attaccante dell’Atletico Madrid ha sorpreso Gigio Donnarumma con un tiro dalla lunga distanza. Il portiere del Milan poteva fare di più in questa circostanza.

(highlights Spagna-Italia)

Golazo de Saul | España vs Italia 2-1 Europeo Sub 21: https://t.co/vA20rASxy8 via @YouTube — Diego Aguayo (@DiegoAguayo15) 27 giugno 2017