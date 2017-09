ROMA – Ha chiesto scusa per quelle parole che gli sono costate l’esclusione dagli Us Open e una multa da 24mila euro. Fabio Fognini, il tennista italiano sanzionato per aver insultato l’arbitro donna, non ci sta ad essere accusato di sessism0 e racconta di aver anche pianto per quanto accaduto.

Fognini ha rilasciato una intervista esclusiva a Sky Sport 24 Hd, che andrà in onda il 5 settembre, e ha così commentato lo spiacevole episodio degli Us Open: