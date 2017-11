ROMA – Tante risate tra Fabio Fognini e Diletta Leotta, durante un’improbabile sfida tra il tennista ligure e la showgirl catanese. La giovane conduttrice, volto noto di Sky, ha chiesto al maestro Fognini di insegnarle i segreti per diventare una campionessa. Ma, come si vede nel video e nelle foto, Fognini pare interessato più alle curve della bella conduttrice. Chissà cosa penserà la compagna del tennista, Flavia Pennetta.

Di recente invece momenti di imbarazzo nel corso del programma radiofonico “Goal Deejay” per uno scherzo ai danni di Diletta Leotta. Diletta Leotta era impegnata nella conduzione del programma e in studio, insieme a lei, c’era come ospite la cantante Baby K. Diletta Leotta è stata vittima di uno scherzo da parte degli autori del programma che hanno mandato in diretta un video in cui la giornalista cerca di intonare una canzone.